Кокорин пропустит ещё один матч чемпионата Кипра

Пресс-служба «Ариса» опубликовала заявку команды на матч чемпионата Кипра против АЕЛа. Российский нападающий Александр Кокорин отсутствует в списке. По какой причине 31-летний футболист пропустит дерби, не уточняется.

Ранее Александр Кокорин пропустил поединок против «Анортосиса», в котором «Арис» победил со счётом 2:0.

Всего в чемпионате Кипра Александр Кокорин провёл 10 матчей. В них россиянин записал на свой счёт 5 голов и 2 результативных паса на партнёров.

Александр Кокорин перебрался в «Арис» в конце лета уходящего года. Киприоты арендовали россиянина у итальянской «Фиорентины».