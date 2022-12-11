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Кокорин пропустит ещё один матч чемпионата Кипра

11 Декабря 2022 • 13:59 Комментировать (1)

Пресс-служба «Ариса» опубликовала заявку команды на матч чемпионата Кипра против АЕЛа. Российский нападающий Александр Кокорин отсутствует в списке. По какой причине 31-летний футболист пропустит дерби, не уточняется.

Ранее Александр Кокорин пропустил поединок против «Анортосиса», в котором «Арис» победил со счётом 2:0.

Всего в чемпионате Кипра Александр Кокорин провёл 10 матчей. В них россиянин записал на свой счёт 5 голов и 2 результативных паса на партнёров.

Александр Кокорин перебрался в «Арис» в конце лета уходящего года. Киприоты арендовали россиянина у итальянской «Фиорентины».

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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RidMan007
11 Декабря 2022 в 14:14
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