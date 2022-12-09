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Бывший тренер «Партизана» погиб в автокатастрофе

09 Декабря 2022 • 03:17 Комментировать

Трагические новости из Сербии - в автокатастрофе погиб Миодраг Ешич, бывший футболист белградского «Партизана» и югославской сборной - за нее он выступал в начале 80-х годов, но тогда у «плави» был определенный спад. В тренерской карьере Ешича, помимо «Партизана», были еще с три десятка клубов, среди которых также ЦСКА София, румынский «Отопень», а также боснийский «Сараево».

Трагедия произошла в северо-западной части Сербии, на трассе между городами Рума и Ярак, в примыкающем к Хорватии Сремском округе.

Редакция «Евро-Футбол.ру» скорбит вместе с родными и близкими Миодрага Ешича. Мир праху. 

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Партизан чемпионат Сербии Миодраг Ешич
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