Экс-тренер «Аль-Насра»: «В чемпионате Саудовской Аравии большая конкуренция»

Бывший тренер «Аль-Насра» из Саудовской Аравии Рауль Канеда похвалил футбольную лигу этой страны и рассказал, что Криштиану Роналду в случае перехода в местный клуб не будет легко.

«Роналду не перейдёт в неконкуретную лигу. В чемпионате Саудовской Аравии большая конкуренция, на него будут давить и требовать результата. Это явно не место для футбольной пенсии», - цитирует тренера Marca.

Канеда добавил, что в Испании невежественно относятся к футболу в Саудовской Аравии. И недооценивают «Аль-Наср», так как это один из крупнейших азиатских клубов с большой историей и качественными игроками.

Ранее в прессе появились многочисленные слухи про то, что 37-летняя звезда сборной Португалии свяжет свою карьеру с клубом «Аль-Наср» из Эр-Рияда. Как выяснилось, пока эта информация не соответствуют действительности.

Напомним, во время чемпионата мира по футболу в Катаре Роналду разорвал свой контракт с «Манчестер Юнайтед».