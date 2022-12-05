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Фарфан готовится к завершению игровой карьеры

05 Декабря 2022 • 20:18 Комментировать

Бывший нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан принял решение повесить бутсы на гвоздь. Новостью делится перуанское издание RPP Deportes. О своём решении Фарфан объявит «в ближайшее время», пишет источник.

Опытному перуанцу уже 38 лет. С 2021 года футболист выступает у себя на родине в клубе «Альянса Лима».

Российскому болельщику Фарфан запомнился тем, что с 2017 по 2020 год выступал за московский «Локомотив» и стал с «железнодорожниками» чемпионом России в 2018 году. А ещё дважды взял Кубок России и Суперкубок и поиграл в Лиге чемпионов УЕФА. До перехода в «Локо» Фарфан семь лет защищал цвета «Шальке 04».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Джефферсон Фарфан Альянса Лима
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