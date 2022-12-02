В Китве, третьем по величине городе Замбии, состоялся важный по местным меркам футбольный матч между «Пауэр Динамос» и «Нкана Футбол Клуб». Единственный мяч в этой игре забил Кеннеди Мусонда - нападающий «Пауэр Динамос» - на 55-й минуте он неотразимо пробил головой.

В результате «Динамос» сохранили свое первое место в турнирной таблице, а 27-летнему автору гола подарили специальный приз - пять упаковок куриных яиц. Свой успех он посвятил скончавшемуся во время матча на трибуне болельщику (для Африки это, видимо, обычное дело, потому что прерывать игру не стали), однако яйца все-таки забрал себе, не став ни с кем делиться.

Хороший футболист - это сытый футболист!