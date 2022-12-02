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В македонском Тетово 30-летие местного клуба отпраздновали ярче, чем Новый год видео

02 Декабря 2022 • 03:07 Комментировать

В яркий праздник превратили поклонники формально македонского клуба «Шкендия» из города Тетово. На днях клубу исполнилось тридцать лет, и  к празднику начали готовиться загодя, предварительно раскрасив весь город в красные цвета клуба. Затем был салют - такой, что и на Новый год не всегда увидишь.

Так что в празднике приняли участие практически все жители города - а вот населен он в основном албанцами, которые составляют до 20 процентов населения Македонии, и потому «Шкендия» является македонским клубом лишь формально, не случайно эмблемой клуба является традиционный албанский символ, двуглавый орел. 

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Евро-Футбол.Ру,
Шкендия Чемпионат Македонии
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