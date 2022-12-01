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​Юристы Роналду оценивают предложение «Аль-Насра» слухи

01 Декабря 2022 • 15:32 Комментировать

Клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии очень хочет видеть в своих рядах Криштиану Роналду. Инсайдер Фабрицио Романо в своей колонке на CaughtOffside подтверждает, что предложение с окладом в 200 миллионов евро за сезон сроком до средины 2025 года лежит на столе Роналду. По данным журналиста, в настоящий момент юристы звёздного португальца оценивают это предложение, проверяя все детали, в том числе заложенные в потенциальный контракт коммерческие сделки.

Романо пишет, что он не знает, какое решение примет Роналду. При этом инсайдер отмечает, что в январе португальцу будет сложно найти хороший вариант в Европе.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Трансферы футбола - зима 2023
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