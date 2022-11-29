Тренер «Ариса» хочет, чтобы Кокорин остался

Алексей Шпилевский, который является главным тренером кипрского «Ариса», высказался на тему будущего нападающего Александра Кокорина.

Напомним, что Александр Кокорин забил за «Арис» уже пять голов. Российский нападающий входит в список лучших бомбардиров чемпионата Кипра.

«Тут не всё от нас зависит. Но мне как главному тренеру, конечно, хочется оставить такого классного футболиста в команде. Он многое нам даёт и сам почувствовал веру в него со стороны клуба и тренерского штаба», - высказался Шпилевский, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что в конце лета «Арис» арендовал Александра Кокорина у итальянской «Фиорентины», где нападающий не заиграл. В соглашении между клубами не прописана опция выкупа.