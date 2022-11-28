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Фанаты не узнали бывшую жену Андрея Аршавина с новой стрижкой

28 Ноября 2022 • 23:40 Комментировать
Бывшая супруга Андрея Аршавина, Юлия Барановская, порадовала своих фанатов сменой образа. Накануне известная телеведущая провела несколько часов в московском салоне красоты, где ей подобрали новую прическу. Судя по всему, известная теледива осталась довольна работой своего стилиста.

Барановская решила незадолго до новогодней суеты сменить прическу. Проходив долгое время с длинными волосами, она решила освежить имидж, и не прогадала с этим серьезным решением. Новая стрижка удачно вписалась в стиль звезды, омолодив ее на 10 лет. Как отмечают фанаты, известная теледива стала похожа на юную девушку.

«Выглядите великолепно!», «Ну что за душечка», «Прекрасная Юлия прекрасна во всех!», «Вам очень идет!», - пишу в Сети.

Интересно, что в эфир телевидения вернулась программа «Мужское/Женское». В проект снова вернется не только Юлия Барановская, но и ее соведущий – Александр Гордон. Телеведущие снова будут искать истину в сложных историях обычных людей. Рейтинговая передача была снята с эфира еще минувшей весной, как и остальные развлекательные проекты. Но сейчас шоу возвращается.

О том, что съемочная команда снова приступила к работе, Юлия рассказала еще в сентябре. Тогда же были возобновлены съемки новых выпусков, премьерный показ которых намечен на ноябрь – начало декабря. Интересно, что бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина не сидела без работы во время заморозки проекта «Мужское/Женское». Она активно снималась в специальном проекта Первого канала «Письмо с фронта», ради которого теледива даже ездила на передовую, а также встречалась с бойцами.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Юлия Барановская новости звёзд
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