Фанаты «Црвены Звезды» вынудили известного российского блогера бежать из Сербии

Известный российский стример и блогер Илья «Maddyson» Давыдов, недавно покинувший Россию, заявил о том, что его вынудили уехать из Сербии местные футбольные болельщики. Новость об этом блогер рассказал в своем Telegram-канале.

«Мне понравилось в Сербии, там было клево, но мой длинный язык в прошлом сказал, что сербы не братушки, цыгане», - написал в блоге Давыдов.

Известный стример рассказал русскоговорящим фанатам футбольного клуба «Црвена Звезда», что кто-то скинул его негативные высказывания о крепком алкогольном напитке – ракии, в рамках одного из прямых эфиров. Кроме того, он сравнил сербов с цыганами.

«А дальше история понятна (…) Спасибо братушкам, что выслушали мои аргументы и дали мне несколько дней на сборы», - отметил звезда социальных сетей, оправдываясь перед фолловерами.

В то же самое время, Давыдов подчеркнул, что Сербия – прекрасная страна, в которой живут замечательные люди, и он с удовольствием бы в ней жил и сейчас, если обстоятельства не заставили его переехать. Илья «Maddyson» заверил, что не знает, почему позволил себе так высказываться о сербах.

Сейчас блогер был вынужден переехать в другую страну, но в какую – он говорить своим подписчикам не стал. Известно только, что в ней «все в пять раз дороже, а также плохой интернет».

Мэддисон подчеркнул, что чем больше он смотрит страны Европы, тем сильнее хочет вернуться в Москву. Ранее блогер подтвердил факт переезда в Сербию после того, как в Сети было опубликовано фото с похожим на него мужчиной, гуляющим по улицам Белграда.