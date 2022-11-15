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Наингголан и «Антверпен» расстались

15 Ноября 2022 • 06:11 Комментировать

Мы уже сообщали о проблемах Раджи Наингголана, которому вздумалось закурить на скамейке запасных во время неудачного матча «Антверпена», который проиграл со счетом 0:3 «Стандарду». Вдобавок, Раджа попался полиции без прав за рулем - еще одна мелочь, которая создала всем вокруг дополнительный «головняк».

И, решив, что «головняков» хватит, руководство клуба объявило Наингголану о том, что расстается с ним. Правда, к 34-летнему игроку проявили уважение - встретились и сообщили ему в лицо все эти новости, пообещав посодействовать с трансфером. Но в первой команде Раджа играть больше не будет.

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Евро-Футбол.Ру,
Антверпен чемпионат Бельгии Раджа Наингголан
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