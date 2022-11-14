На минувших выходных в чемпионате Грузии «Динамо» из Батуми дома неожиданно проиграло «Самгурали» со счётом 1:2. «Динамовцы» лишились возможности догнать лидера чемпионата, коим является «Динамо» из Тбилиси.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», после игры с претензиями к судейству на поле выбежал президент «Динамо» Батуми. Его плохому примеру последовали некоторые болельщики. Как следствие, бригаду арбитров пришлось уводить в подтрибунное помещение в сопровождении охраны.

Отметим, что «Динамо» из Батуми является действующим чемпионом Грузии. В прошлом сезоне команда завоевала титул впервые в своей истории.