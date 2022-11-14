Вы наверняка видели, как в иных претендующих на демократию странах протестующих разгоняют при помощи слезоточивого газа и дымовых шашек.

Нечто подобное произошло и на футбольном матче в одной из низших польских лиг. Фанаты местного клуба «Царны Старца», маленькой команды из маленького городка с населением лишь тысячу человек, решили поддержать своих, что называется, «по большому».

Но чуть перестарались - ядовитое черное облако, похожее на продукты горения покрышек, окутало поле столь плотно, что арбитру и игрокам пришлось срочно эвакуироваться с него, дабы не подвергать себя «химической атаке».