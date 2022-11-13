Специалист Фелис Маззу возвращается в бельгийский «Шарлеруа» на должность главного тренера. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Ранее Маззу успешно возглавлял данный клуб с 2013 по 2019 год, после чего ушёл в «Генк».

На текущий момент «Шарлеруа» занимает 12 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, имея в своём активе 19 очков за 16 проведённых игр.

Маззу присупит к работе 28 ноября. Его первым матчем станет поединок с бывшей командой - «Андерлехтом», идущим в таблице на одну ступень выше и имея в своём активе на один пункт больше. Начало противостояния намечено на 23 декабря.