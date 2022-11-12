Касильяс в шутливой форме отреагировал на свое непопадание на чемпионат мира в составе сборной Испании

Бывший голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс в шутливой форме отреагировал на свое непопадание на ЧМ-2022 в Катар. Он записал эмоциональный видеоролик, на котором продемонстрировал свое подавленное состояние в связи с решением тренерского штаба не включать его в окончательную заявку.

В клипе, опубликованном Икером Касильясом в социальной сети TikTok. Касильяс на видео был в сильном эмоциональном потрясении, и переживал решение тренеров сборной Испании, сидя на диване с грустным видом, слушая, как по телевизору объявляют голкиперов «красной фурии», которые поедут в Катар. В списке оказываются Унай Симон («Атлетик» Бильбао), Дэвид Райа («Брентфорд») и Роберт Санчес («Брайтон»), что наводит на бывшего голкипера сборной тоску, и он с грустным видом выключает ТВ, а в конце видеоролика успевает с ухмылкой улыбнуться.

Известно, что 41-летний экс-голкипер мадридского «Реала» и сборной Испании провел в футболке национальной команды 167 матчей. В составе «красной фурии» он стал чемпионом мира в 2010 году, и двукратным чемпионом Европы в 2008 и 2012.

Соперниками сборной Испании в группе на Мундиале станут национальные сборные Германии, Японии и Коста-Рики. Первый матч на чемпионате мира испанская сборная проведет 23 ноября, в 19:00 по столичному времени. С немцами «красная фурия» начнется свой матч в 27 ноября, в 22:00, а матч последнего тура группового этапа проведет с Японией 1 декабря, в 22:00 по Москве. Спортивные аналитики считают испанцев одними из фаворитов на победу на ЧМ-2022 в Катаре.