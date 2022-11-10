​Хамеса Родригеса признали игроком месяца в Греции

В средине сентября Хамес Родригес перебрался в «Олимпиакос». Греческий клуб тогда назвал колумбийского атакующего полузащитника «звездой мирового футбола».

В четырёх октябрьских матчах греческой Суперлиги Хамес Родригес записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра. Этих показателей колумбийцу хватило для того, чтобы его признали лучшим игроком месяца в чемпионате Греции.

Хамес Родригес в опросе набрал 53,35% голосов, серьёзно опередив ближайшего преследователя.

В Европе Хамес Родригес известен главным образом по выступлениям за «Порту», «Монако», «Реал» и «Баварию».