Гейсенс – о Наингголане: «У него так много талантов, но он не живет как спортсмен, это позор»

Владелец «Антверпена» Пол Гейсенс высказал своё мнение по поводу полузащитника бельгийского клуба Раджи Наингголана.

«У него так много талантов, но он не живет как спортсмен, это позор. Мы полтора года надеялись, что он изменит ситуацию. Тоби Алдервейрельд окупает инвестиции посредством игры на поле. В Наингголане такого «кэшбэка» нет», - приводит слова Гейсенса Sporza.

На текущий момент «Антверпен» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, имея в своём активе 34 очка. Отставание от лидера турнира в лице «Генка» составляет девять баллов. Отрыв от третьего места – один пункт.