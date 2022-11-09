Мастур наконец-то нашёл себя - но лишь в чемпионате Марокко

Помните подававшего большие надежды марокканца-итальянца с двойным гражданством Хашима Мастура, которому прочили большое будущее в «Милане» году эдак в 2015? За «россонери» он, правда, в итоге не сыграл ни одного матча.

Поиграв между делом без малейшего успеха за испанскую «Малагу», нидерландский «Зволле», «ПАС Ламию» из Греции, а также итальянские «Реджина» и «Капри», Мастур наконец-то обрел себя - в клубе второй марокканской лиги.

Мастур выступает за «Ренессанс Земамра», где взял себе соответствующий амбициями десятый номер, и, наконец-то, хоть где-то стал лидером команды в свои 24 года.