Дерби «Сараево» и «Железничара» отложили на весну из-за неспособности полиции гарантировать порядок

Привычные новости с Балкан, известных своим страстным и в известной степени опасным отношением к футболу. Дерби боснийской столицы, Сараево, между «Сараево» и «Железничаром», пришлось перенести на весну, оно состоится в начале марта. Причины две, которые исходят одна из другой.

Во-первых, сейчас олимпийский стадион Сараево, известный как арена имени «Асима Ферхатовича-Хасе», закрыт для смены газона.

А вот найти другой стадион для проведения матча, как ни странно, не удалось, потому что выяснилось, что полиции требуется много времени для подготовки к матчу, который наверняка повлечет за собой ожесточенные столкновения фанатов.

В результате игру перенесли на весну.