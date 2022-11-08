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Иличич забил в первом же матче за «Марибор», проведя на поле лишь четверть часа

08 Ноября 2022 • 04:06 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что известный словенский футболист Йосип Иличич, карьера которого в Италии прервалась из-за регулярных приступов депрессии, решил вернуться в родной «Марибор». Правда, дебютировал он за клуб спустя более чем месяц после перехода и с заметным животом, но это не помешало ему отличиться.

Это случилось в матче против «Муры», в котором Иличича выпустили на поле на 77-й минуте. И он успел забить, реализовав пенальти, который был назначен за фол против него же. «Марибор» выиграл со счетом 5:1, но в таблице дела идут не лучшим образом - команда занимает лишь шестое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Марибор Йосип Иличич Чемпионат Словении
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