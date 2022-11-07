В понедельник вечером «Арис» проводит очередной матч чемпионата Кипра – против «Омонии». Ближе к завершению первого тайма хозяевам поля удалось открыть счёт. Автором гола стал российский нападающий Александр Кокорин, который точно пробил головой после подачи от углового флажка с правого фланга.

Стоит сказать, что для Александра Кокорина это уже четвёртый забитый гол в чемпионате Кипра. Также россиянин отметился двумя результативными передачами на партнёров по команде.

Напомним, что в последний день лета 31-летний Александр Кокорин был арендован «Арисом» у итальянской «Фиорентины».