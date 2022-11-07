Фанаты «Гента» - украинскому футболисту: «Ты - иуда, смерть предателям»

Фанаты «Гента» с агрессией встретили экс-игрока команды Романа Яремчука, ныне выступающего за «Брюгге». Болельщики во время очного матча команд в 16-м туре чемпионата Бельгии вывесили баннер, посвященный украинскому нападающему.

«Яремчук – иуда, смерть предателям», - говорилось в надписи на полотне.

Роман защищал цвета «Гента» с 2017 по 2021 год, после чего перебрался в лиссабонскую «Бенфику». Минувшим летом украинец вернулся в Бельгию, подписав трудовое соглашение с «Брюгге».

В текущем сезоне украинец принял участие в 17 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.