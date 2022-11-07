Нападающий Луис Суарес попрощался с «Насьоналем» из Монтевидео.

35-летний уругваец сосредоточится на подготовке к предстоящему чемпионату мира в Катаре, а затем будет искать себе новый клуб. Суарес уже попрощался с «Насьоналем», докладывает инсайдер Фабрицио Романо, и совсем скоро вновь станет свободным агентом.

После присоединения к коллективу из Монтевидео знаменитый форвард принял участие в 16 матчах, записав себе в актив восемь забитых мячей и три результативные передачи. Напомним, что минувшим летом Луис Суарес покинул мадридский «Атлетико», цвета которого защищал с 2020 года.