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Бывшая жена Андрея Аршавина отдала его матери долг в два миллиона рублей

05 Ноября 2022 • 23:39 Комментировать

Экс-супруга известного в прошлом футболиста Андрея Аршавина, Алиса Казьмина, недавно вернула долг своей бывшей свекрови – матери спортсмена. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщил портал «МК».

После развода с футболистом Алиса с детьми решила остаться в коттедже в элитном районе Санкт-Петербурга, где жила вместе с супругом. Известно, что недвижимость Аршавин приобрел еще в тот момент, когда жил с Юлией Барановской. Коттедж был единственной недвижимостью Андрей, и перед свадьбой с Казьминой он переписал его на свою родительницу.

Когда же Алису попросили освободить жилую площадь, она отказалась это делать. Решив наказать бывшую невестку, мать Андрея обратилась в суд. По решению суда Алиса Казьмина должна была выплатить за незаконное проживание в доме почти два миллиона рублей. Кроме того, она должна была покрыть расходы за пользование услугами ЖКХ.

Данные сайта Федеральной службы судебных приставов свидетельствуют о том, что Алиса Аршавина выплатила основную сумму иска, а именно – один миллион 920 тысяч рублей. Кроме того, бывшая супруга спортсмена оплатила и судебные издержки с госпошлиной, сумма которых составила 36 150 рублей 59 копеек.

Ранее ряд СМИ сообщили, что бывшая жена Андрея Аршавина пропала. Ее не могли найти даже родственники. Кроме того, авторитетные издания заявляли, что на Казьминуснова подали в суд и требовали внушительную сумму в качестве денежной компенсации. С иском выступил некий предприниматель Виталий Савчин, который требует от Казьминой сумму в три миллиона рублей.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Алиса Казьмина шоу-бизнес новости звезд
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