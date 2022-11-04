Никола Пельтц придумала, как затмить супругу Дэвида Бекхэма

Соперничество Николы Пельтц и Виктории Бекхэм, судя по всему, продолжается. На этот раз супруга Бруклина Бекхэма решила буквально «перепрыгнуть» свекровь в семейном вопросе. Дочь миллиардера, пытаясь превзойти супругу известного в прошлом футболиста, сделала сенсационное заявление, которое приводит издание Mirror.co.uk.

Никола заявила, что хочет завести со своим супругом 8 детей. Правда, если верить Николе, она не планирует рожать всех детей сама. Она не отказывается от идеи усыновления. Причем супругу Пельтц, Бруклин, поддерживает ее в этом решении.

Николе известно, что представляет собой большая семья, ведь она имеет шесть братьев и одна сестра. У нее 4 старших брата – Брэд, Уилл, Дизель и Мэттью, старшая сестра Бриттани и двое младших братьев – Зэкари и Грегори.

Стоит отметить тот факт, что данное заявление Пельтц многие ее подписчики расценили, как очередной камень в огород Виктории. Дело в том, что Бекхэм неоднократно подчеркивала, что гордится тем, что родила и воспитала четверых детей, а потом слова невестки выглядят на общем фоне провокационными. Некоторые фолловеры полагаю, что Никола дала подобное интервью специально, чтобы вывести на эмоции мать ее супруга.

При этом, Никола не называет конкретных сроков, когда она хотела бы родить ребенка, ограничиваясь общими формулировками. Супруг дивы неоднократно заявлял, что уже готов стать отцом, на что его жена отвечала, что хочет подождать «еще годик-другой».

Меж тем, фанаты полагают, что натянутые отношения невестки и свекрови могут препятствовать дальнейшему общению бабушки и дедушки с внуками, но многие надеются, что ради будущего поколения Бекхэмов родственники пойдут на примирение.