Невероятный гол в чемпионате Южной Африки теперь претендует на «гол года» по версии ФИФА

Мы уже сообщали о том, что в матче между «Орландо Пайретс» и «Кайзер Чифс», который называется «дерби Совето», был забит невероятный гол со своей половины поля - его на свой счет записал игрок южноафриканской сборной Юсуф Маарт.

Теперь этот гол выдвинут на премию имени Пушкаша, которую вручает ФИФА за самый красивый гол года. Ференц Пушкаш, напомним, был выдающимся венгерским футболистом мадридского «Реала» и сборной Венгрии, финалист ЧМ-1954 года.

- Невероятный гол принес победу в «дерби Совето», этот гол Юсуфа Маарта достоин нахождения в списке Пушкаша, - гласит официальная пресс-служба ФИФА по этому поводу.