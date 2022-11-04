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​Хайкин объявил, что покидает «Будё-Глимт»

04 Ноября 2022 • 13:38 Комментировать

Российский голкипер Никита Хайкин объявил о том, что он покинет «Будё-Глимт» по истечению контракта, рассчитанного до конца текущего календарного года. В публикации в социальных сетях 27-летний Хайкин назвал решение не продлевать контракт с норвежским клубом самым сложным в своей карьере.

За «Будё-Глимт» Никита Хайкин играет с марта 2019 года. Россиянин провёл за норвежскую команду 120 официальных матчей. В них голкипер пропустил 128 мячей. При этом в 42 играх Хайкин сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Никита Хайкин может оказаться в Англии, в частности в «Эвертоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Никита Хайкин Будё-Глимт
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