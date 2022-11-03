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Бывшая жена Андрея Аршавина угодила в новые неприятности

03 Ноября 2022 • 22:23 Комментировать

Алиса Аршавина полгода назад прекратила выходить на связь. Бывшая супруга Андрей Аршавина не оставила никаких комментариев по поводу внезапного исчезновения, а также не отвечала на звонки журналистов, что навеяло тревогу. Близкие люди многодетной родительницы не рассказывают, куда она исчезла. Отсюда в СМИ появились слухи о том, что Алиса проходит лечение в психиатрической лечебницы.

Последние заявления Аршавиной были скандальными, ведь она обвиняла членов своей семьи в том, что те якобы пытались избавиться от нее и заразить опасным заболеванием – сифилисом.

Летом нынешнего года мать Андрея Аршавина подала в суд на тяжелобольную невестку и выиграла суд. По его решению Алиса должна была выплатить родительнице известного в прошлом футболиста два миллиона рублей. Неизвестно, смогла ли Алиса расплатиться с матерью Андрей по долгам, но скоро ее финансовое положение станет еще более плачевным.

Как оказалось, на Аршавину вновь подали в суд. В этот раз с иском к закону выступил предприниматель Виталий Савчин, который требует от Алисы три миллиона рублей. Многие Telegram-каналы уже распространили информацию, что речь идет о компенсации материального вреда, и на состоявшемся 31 октября заседании была назначена товароведческая экспертиза.

Фанаты не могут понять, где могла провиниться Алиса Аршавина и по-прежнему не понимают, где ее искать. К слову, родственники бывшей супруги футболиста никак не комментирую эту информацию, несмотря на настойчивость представителей прессы с просьбой разъяснить ситуацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Алиса Аршавина шоу-бизнес новости звезд
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