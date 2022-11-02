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Экс-футболист Дмитрий Тарасов обвинил Ольгу Бузову во лжи

02 Ноября 2022 • 21:12 Комментировать

Какое-то время назад спортсмен Дмитрий Тарасов предложил бывшей супруге Ольге Бузовой сотрудничество. Певица не стала поддаваться уговорам экс-футболиста и, пользуясь случаем, припомнила Тарасову все обиды. По словам теледивы, при разводе Дмитрий забрал у нее все, что когда-то считалось общим.

Уже после расставания Тарасов начал активно пиариться на имени Ольги. По словам теледивы, он вставлял ей палки в колеса, говоря откровенные гадости, которые мешали карьерному росту звезды. Исполнительница отомстила бывшему мужу, заявив, что не станет сотрудничать с ним, даже если ей покажется выгодным его проект.

Дмитрий решил высказаться на этот счет. «Я хотел конкретный ответ, а там раздули, все перевернули. Уверен, что она не сама писала этот отказ, а ее помощники. Сижу так, я после этого контактировать больше не хочу. Мы общались раньше, и нормально общались. Если она хочет вот такую грязюку, мне это неинтересно. Поэтому больше предложений от нашей команды ей поступать не будет», - отметил Тарасов в рамках беседы с Наташей Гасанхановой на шоу «ДаДа – НетНет».

Ведущая шоу была удивлена словам Тарасова о том, что после развода Дмитрий общался с Ольгой, ведь певица утверждала, что она порвала все связи с бывшим футболистом. Более того, Ольга отмечала, что обижена на Тарасова и уверена, что в будущем ее дороги с экс-супругом не пересекутся.

 «Как это происходит? Вы сидите на кухне, и ты такой: “Мне надо написать Ольге Бузовой?”», - уточнила ведущая. «Приблизительно так это и происходит, когда мне нужно добиться своих определенных целей», - отметил мужчина.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Тарасов Ольга Бузова Футбол новости звезд шоу-бизнес
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