​«Идеальный субботник»: Кокорин рассказал об уборке на пляже

Нападающий Александр Кокорин поучаствовал в акции «Ариса» - вместе с другими футболистами и болельщиками россиянин убирал мусор на пляже. Кокорин высказался на этот счёт.

«Отлично провели время с командой. Я взял с собой сына, чтобы показать и объяснить ему, как мусор влияет на окружающую среду. Собрали с ним целый пакет», - высказался Кокорин, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Кокорин отметил, что пляжи на Кипре достаточно грязные, несмотря на чистое море. По словам футболиста, в процессе работы на пляже встречался достаточно крупный мусор вроде полусгнившего офисного кресла.

«Для нашего единения с болельщиками это был идеальный субботник», - отметил Кокорин.

Напомним, что Александр Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. Кипрский клуб арендовал форварда у «Фиорентины» на сезон 2022/2023.

В семи матчах за «Арис» Александр Кокорин забил три гола и отдал два результативных паса.