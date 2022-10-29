​Кокорин убирал на пляже

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин поучаствовал в акции своего клуба, направленной на борьбу с проблемами экологии. Кокорин вместе с другими футболистами «Ариса» и группой болельщиков проводили уборку на одном из пляжей в Лимассоле. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

Напомним, что в конце лета Александр Кокорин перебрался в «Арис» из «Фиорентины». Кипрский клуб арендовал российского нападающего на сезон 2022/2023.

За «Арис» 31-летний Александр Кокорин успел провести семь матчей. В них россиянин отметился тремя голами.

​Кокорин считает, что он самый богатый российский футболист