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«Его рекорд побил лишь Роналду» - Али Даеи арестован в Иране

29 Октября 2022 • 03:22 Комментировать

Бывший рекордсмен по количеству голов за национальную сборную, иранский нападающий Али Даеи арестован в Иране. Рекорд Даеи на данный момент уже пал, его побил португальский форвард Криштиану Роналду, но он продержался пятнадцать лет, с момента последнего выступления Али в футболке национальной сборной в 2006 году.

Как сообщает английское издание The Times, Даеи арестован за свои высказывания в поддержку протестов за права женщин, проходящих в Иране. Это произошло в 130-тысячном Секкезе, городе на северо-западе страны. Следует заметить, что и другие иранские футболисты, в частности, выступающий в Германии Сердар Азмун, в своих постах поддерживали протесты - правда, тот же Азмун, опубликовав пост, вскоре его удалил.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Ирана Али Даеи
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