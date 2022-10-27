Карью пытается избежать тюремного заключения - покаялся и свалил всё на друга

Мы уже сообщали весной о проблемах известного в прошлом норвежского нападающего Джона Карью, успевшего в свое время поиграть за «Валенсию». Ему грозит тюремный срок, пока что Карью пытается защищаться в суде. В ходе очередных слушаний экс-игрок покаялся и попытался свалить всю вину на своего бывшего друга, в то же время и агента - Пера Флода.

- Карью решил не оспаривать информацию, имеющуюся у обвинения, - заявила адвокат футболиста, Рагна Скьякодегар.

- Я верил ему. Он контролировал все, как брат. С моей стороны довериться ему так глубоко было большой ошибкой, - сокрушается в суде бывший нападающий.