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Карью пытается избежать тюремного заключения - покаялся и свалил всё на друга

27 Октября 2022 • 23:16 Комментировать

Мы уже сообщали весной о проблемах известного в прошлом норвежского нападающего Джона Карью, успевшего в свое время поиграть за «Валенсию». Ему грозит тюремный срок, пока что Карью пытается защищаться в суде. В ходе очередных слушаний экс-игрок покаялся и попытался свалить всю вину на своего бывшего друга, в то же время и агента - Пера Флода.

- Карью решил не оспаривать информацию, имеющуюся у обвинения, - заявила адвокат футболиста, Рагна Скьякодегар.

- Я верил ему. Он контролировал все, как брат. С моей стороны довериться ему так глубоко было большой ошибкой, - сокрушается в суде бывший нападающий.

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Евро-Футбол.Ру,
Джон Карью
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