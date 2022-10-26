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Наингголан отстранён от тренировок с «Антверпеном»

26 Октября 2022 • 18:38 Комментировать

Бывший футболист бельгийской национальной команды Раджа Наингголан отстранён от тренировок «Антверпена» после недавнего инцидента.

По информации TalkSport, экс-футболист «Ромы» и «Интера» дисквалифицирован на неопределённый срок. В заявлении клуба говорится, что между руководством и Раджой была беседа, в которой обсуждалось поведение хавбека и его влияние на раздевалку команды.

Напомним, что в проигранном матче против «Стандарта» 16 октября Наингголанрешил закурить прямо на скамейке запасных, после чего игрок сразу был переведён в дубль команды. В текущем розыгрыше чемпионата Бельгии полузащитник провёл 12 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Антверпен Раджа Наингголан
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