Наингголан отстранён от тренировок с «Антверпеном»

Бывший футболист бельгийской национальной команды Раджа Наингголан отстранён от тренировок «Антверпена» после недавнего инцидента.

По информации TalkSport, экс-футболист «Ромы» и «Интера» дисквалифицирован на неопределённый срок. В заявлении клуба говорится, что между руководством и Раджой была беседа, в которой обсуждалось поведение хавбека и его влияние на раздевалку команды.

Напомним, что в проигранном матче против «Стандарта» 16 октября Наингголанрешил закурить прямо на скамейке запасных, после чего игрок сразу был переведён в дубль команды. В текущем розыгрыше чемпионата Бельгии полузащитник провёл 12 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

