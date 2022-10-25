Во время поединка в чемпионате Уэльса после массовой драки семь раз была показана красная карточка

В концовке матча между «Рилом 1879» и «Бангором 1876» при счёте 1:2 произошла массовая драка, в результате которой главным арбитром встречи красная карточка была показана шесть раз. Ранее, на 73-й минуте встречи, был удалён главный тренер команды хозяев.

Драка была спровоцирована затягиванием времени игроком команды гостей перед подачи углового «Рилом».

На защитника «Бангора» напали три игрока команды соперника, за того вступились одноклубники. Позже Форвард «Рила» Алекс Джонс ударил Тома Кларка из «Бангора», уложив соперника на газон. Арбитр удалил обоих игроков.

Однако вскоре после этого на поле произошла массовая драка, по итогам которой красная карточка была показана неоднократно.