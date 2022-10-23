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Дани Алвес вряд ли сыграет на ЧМ-2022 за сборную Бразилии

23 Октября 2022 • 21:52 Комментировать

Правый защитник мексиканского «Пумас» Дани Алвес имеет крайне невысокие шансы поехать на мундиаль.

39-летний латераль летом покинул «Барселону», чтобы продолжить бороться за место в составе национальной команды, получая регулярную игровую практику в «Пумас», однако тренерский штаб бразильцев не планирует включать знаменитого ветерана в заявку на чемпионат мира в Катаре, сообщает Relevo. Турнир пройдёт с ноября по декабрь.

Дани Алвес принял участие в 12 матчах «Пумас», отметившись четырьмя результативными передачами. Контракт футболиста с клубом из Мексики истекает летом следующего года.

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Сборная Бразилии Дани Алвес Чемпионат Мира Пумас
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