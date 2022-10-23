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Фанаты загребского «Динамо» устроили огненную геенну гостям из «Хайдука»

23 Октября 2022 • 02:34 Комментировать

Не так давно мы рассказывали о том, как горячо прошло боснийско-хорватское дерби в Мостаре, где фанаты «Зриньски» выжгли гостевой сектор «Вележа», а теперь решили не отставать от них и в самой Хорватии, где между собой сыграли загребское «Динамо» и злейший его соперник - сплитский «Хайдук».

И, в то время как сама игра завершилась миролюбивым результатом 1:1 (Марко Ливая и Бруно Петкович забили по мячу), фанаты отпускать друг друга по домам миром отнюдь не собирались. Фанаты «Динамо» повторили «перформанс» своих собратьев из «Зриньски» и сожгли гостевой сектор, что на Балканах, очевидно, вполне в порядке вещей.

Не зря хорватские «ультрас» слывут самыми агрессивными во всей Европе.  

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Евро-Футбол.Ру,
Хайдук Динамо Загреб чемпионат Хорватии
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