Фанаты загребского «Динамо» устроили огненную геенну гостям из «Хайдука»

Не так давно мы рассказывали о том, как горячо прошло боснийско-хорватское дерби в Мостаре, где фанаты «Зриньски» выжгли гостевой сектор «Вележа», а теперь решили не отставать от них и в самой Хорватии, где между собой сыграли загребское «Динамо» и злейший его соперник - сплитский «Хайдук».

И, в то время как сама игра завершилась миролюбивым результатом 1:1 (Марко Ливая и Бруно Петкович забили по мячу), фанаты отпускать друг друга по домам миром отнюдь не собирались. Фанаты «Динамо» повторили «перформанс» своих собратьев из «Зриньски» и сожгли гостевой сектор, что на Балканах, очевидно, вполне в порядке вещей.

Не зря хорватские «ультрас» слывут самыми агрессивными во всей Европе.