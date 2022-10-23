В возрасте 32 лет скончался бывший футболист японской сборной

Горе в азиатском футболе - в возрасте 32 лет скоропостижно скончался Масато Кудо, в прошлом проведший четыре матча за японскую сборную и в 2011 году ставший чемпионом Японии. В последнее время Кудо выступал в третьей по силе японской лиге. Обстоятельства его смерти связаны с операцией, в ходе которой его состояние внезапно стало сперва критическим, а затем клиническим. Помимо родной Японии, Кудо успел также поиграть в МЛС в составе «Ванкувер Уайткэпс» и в Австралии в «Брисбен Роар».

- Невероятно приятный человек, который приходил на тренировки с улыбкой, - рассказал о нем наставник «Брисбена» Уоррен Мун.