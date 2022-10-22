Онуачу почти восстановился после травмы

Нападающий бельгийского «Генка» и сборной Нигерии Пол Онуачу дал оценку своему состоянию после травмы.

«Замечаю, что постепенно возвращаюсь в нужное русло, что я готов почти на 100 процентов. Я просто хочу играть, получать удовольствие и выполнять требования тренера. Я наслаждаюсь его уверенностью», - цитирует футболиста HLN.

Вернувшись после травмы, игрок забил шесть голов в пяти матчах. Спортсмен установил рекорд по количеству забитых мячей в сезоне 2020/21, забив 33 гола в 38 матчах. В прошлом сезоне он забил 21 гол в 35 матчах.

«Генк» встретится с «Антверпеном» в воскресенье в матче между двумя лучшими командами. «Антверпен» останется без Раджи Наингголана, так как бывший полузащитник миланского «Интера» был исключён из основного состава за поведение вне поля.