ОФК и КОНКАКАФ подписали Меморандум о взаимопонимании

Конфедерация футбола Океании (ОФК) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) 21 октября подписали Меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым две конфедерации будут работать вместе для дальнейшего развития футбола в обоих регионах.

В рамках Меморандума обе стороны обязались укреплять сотрудничество и диалог с целью развития футбола на своих соответствующих территориях и сосредоточения внимания на вопросах, представляющих общий интерес.

Это будет включать обмен знаниями и опытом в таких областях, как администрация, управление, разработка соревнований, тренировочные сборы, женский футбол, тренерская работа, судейство, образование, корпоративная и социальная ответственность.