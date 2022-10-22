Инфантино анонсировал изменения в работе трансферного рынка в мировом футболе

Президент международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в ходе пресс-конференции анонсировал изменения в работе трансферного рынка в мировом футболе.

Среди прочего были утверждены правила информационного центра ФИФА.

Через данный информационный центр будут проводиться многие операции, в том числе касающиеся платежей, солидарных выплат, отчислений агентам, перевода денежных средств между клубами и прочего.

Новые положения по трансферам вступят в силу 16 ноября 2022 года.

Инфантино был избран президентом ФИФА 26 февраля 2016 года, набрав набрав во втором туре голосования 115 голосов из 207 возможных. Пятого июня 2019 года был переизбран на второй срок.

Ближайшим крупным спортивным соревнованием, которое пройдёт под эгидой ФИФА, станет чемпионат мира - 2022 в Катаре. Дата начала турнира намечена на 20 ноября нынешнего года, окончания - на 18 декабря. Соревнование будет проходить в пяти городах на восьми стадионах, а всего в чемпионате примут участие 32 национальных сборных.

После окончания данного турнира ожидается активная деятельность во время зимнего трансферного окна.