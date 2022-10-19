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​В Колумбии футболист снял трусы, чтобы отвлечь соперника

19 Октября 2022 • 16:00 Комментировать

В воскресенье в Колумбии проходил матч первого дивизиона между командами «Санта-Фе» и «Хагуарес де Кордова». По ходу игры футболисты «Хагуареса» заработали штрафной удар. Защитник «Санта-Фе» Гейссон Перера перед исполнением соперником удара, по-видимому, решил его отвлечь. Перера выбрал необычный способ – он снял трусы и показал половой орган.

Неизвестно, оказал ли влияние Гейссон Перера на бьющего, но игрок со штрафного удара промахнулся.

Гейссон Перера не был наказан за этот поступок. По данным TMZ Sports, теперь футболист может столкнуться с санкциями постфактум, учитывая тот факт, что новость о случившемся разошлась по всему миру. Правда, есть версия, что футболист просто пытался поправить шорты.

«Хагуарес де Кордова» выиграл матч со счётом 2:1.  

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Евро-Футбол.Ру,
Колумбия Гейссон Перера
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