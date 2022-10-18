Кокорин: «Аполлон» не совсем по-чемпионски выглядел»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин высказался после победы в матче 7-го тура чемпионата Кипра над «Аполлоном» (3:0).

«Аполлон» не совсем по-чемпионски выглядел. Было всего два опасных момента», — заявил Кокорин официальному сайту клуба.

Игрок рассказал, что у него есть знакомый в «Аполлоне», у которого он спросил, почему они так играли, тот ответил, что им тяжело проводить два матча за неделю.

Напомним, российский форвард отметился забитым мячом в минувшей встрече. Этот гол стал для Кокорина третьим в текущем сезоне в шести матчах чемпионата Кипра. Помимо этого, на счету игрока одна результативная передача.