Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​«Обиделся на правду»: Канчельскис отреагировал на выпад Кокорина

18 Октября 2022 • 14:51 Комментировать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал Александра Кокорина, сказав, что тот «профукал карьеру из-за денег». Форвард «Ариса» достаточно резко ответил Канчельскису. Теперь слово снова взял бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

«Маленький мальчик обиделся на то, что я сказал правду. Пусть и дальше обижается», - высказался Канчельскис.

Канчельскис отметил, что в своё время Кокорин был основным нападающим национальной сборной, а теперь это всё осталось в прошлом.

«Если он говорит, что я потерялся как человек, то Александр потерялся как футболист. Он в футболе потерял многое, и все прекрасно знают почему», - заявил Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

После летнего перехода в «Арис» Александр Кокорин провёл 6 матчей, в которых забил 3 гола и отдал один голевой пас.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Kosovo U17 W
Молдова (до 17 лет) (жен) Молдова (до 17 лет) (жен)
9
0
Видео
18.10.22 в 15:30
Северная Македония (до 17 лет) (жен) Северная Македония (до 17 лет) (жен)
Albania U17 W
Видео
18.10.22 в 21:45
Хэмптон энд Ричмонд Боро Хэмптон энд Ричмонд Боро
Торки Торки
Видео
18.10.22 в 21:45
Филд Филд
Киддерминстер Киддерминстер
2.19 3.50 3.15
Видео
18.10.22 в 21:45
Чиппенхэм Таун Чиппенхэм Таун
Хендон Хендон
1.65 3.90 4.60
Видео
18.10.22 в 21:45
Честер Честер
Олдхэм Атлетик Олдхэм Атлетик
Видео
18.10.22 в 21:45
Гейтсхед Гейтсхед
Олтринэм Олтринэм
Видео
18.10.22 в 21:45
Тонтон Таун Тонтон Таун
Йовил Таун Йовил Таун
2.70 3.35 2.55
Видео
18.10.22 в 22:00
Рексем Рексем
Блайт Спартанс Блайт Спартанс
1.15 8.40 14.00
Видео
18.10.22 в 23:30
Льянерос Вильявисенсио
Бояка Чико Бояка Чико
2.39 2.90 3.10
Видео
19.10.22 в 01:00
Эстудиантес Мерида Эстудиантес Мерида
Депортиво Ла-Гуайра Депортиво Ла-Гуайра
Видео
19.10.22 в 01:00
Каракас Каракас
Эрманос Кольменарес
Видео
19.10.22 в 02:00
Inter de Queretaro
Catedraticos Elite
Видео
19.10.22 в 03:30
Барранкилья
Форталеза Форталеза
Видео
19.10.22 в 12:00
Шотландия (до 17 лет) Шотландия (до 17 лет)
Мальта (до 17 лет) Мальта (до 17 лет)
Видео
19.10.22 в 13:00
Латвия (до 17 лет) Латвия (до 17 лет)
Словакия (до 17 лет) Словакия (до 17 лет)
Видео
19.10.22 в 13:00
Германия (до 17 лет) Германия (до 17 лет)
Молдова (до 17 лет) Молдова (до 17 лет)
Видео
19.10.22 в 13:00
Пучхон Пучхон
Кённам Кённам
2.35 3.35 2.95
Видео
19.10.22 в 15:00
Норвегия (до 17 лет) (жен) Норвегия (до 17 лет) (жен)
Босния и Герцеговина (до 17 лет) (жен) Босния и Герцеговина (до 17 лет) (жен)
Видео
19.10.22 в 16:00
Швейцария (до 17 лет) Швейцария (до 17 лет)
Турция (до 17 лет) Турция (до 17 лет)
Видео
19.10.22 в 16:00
Сан-Марино (до 17 лет) Сан-Марино (до 17 лет)
Болгария (до 17 лет) Болгария (до 17 лет)
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Октября
14:51 · Другое
​«Обиделся на правду»: Канчельскис отреагировал на выпад Кокорина
11:55 · Другое
Наингголан закурил на скамейке запасных во время матча
17 Октября
18:34 · Другое
​Кокорин – в основе на «дерби Богов»
15:58 · Другое
​Кокорин: «По ходу карьеры популярность мне только мешала»
15:51 · Другое
​Кокорин рассказал, как сам искал себе клуб
15:43 · Другое
​Кокорин объяснил, почему выбрал «Арис» 3
10:57 · Другое
Легенда японского футбола Накамура заканчивает карьеру в конце сезона
04:26 · Другое
Сразу два рекорда установил в австрийском чемпионате «Ред Булл Зальцбург»
16 Октября
22:16 · Другое
​Бывший клуб Холанна «Мольде» стал чемпионом Норвегии
14 Октября
19:49 · Другое
​На Филиппинах молния поразила арбитра во время матча
19:13 · Другое
Дерби Мостара оказалось горячим в прямом смысле - после матча фанаты «Зриньски» сожгли гостевой сектор
13 Октября
04:20 · Другое
Бывший футболист ЦСКА Хонда хочет продолжать играть, несмотря на возраст и травмы
12 Октября
04:54 · Другое
В матче австрийского чемпионата игрок забил в свои ворота с 60 метров
04:03 · Другое
Миура продолжает бить рекорды - вышел на поле в 55 лет
09 Октября
20:13 · Другое
​ХИК стал чемпионом Финляндии
Все новости
Рекомендуем