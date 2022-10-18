​«Обиделся на правду»: Канчельскис отреагировал на выпад Кокорина

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал Александра Кокорина, сказав, что тот «профукал карьеру из-за денег». Форвард «Ариса» достаточно резко ответил Канчельскису. Теперь слово снова взял бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

«Маленький мальчик обиделся на то, что я сказал правду. Пусть и дальше обижается», - высказался Канчельскис.

Канчельскис отметил, что в своё время Кокорин был основным нападающим национальной сборной, а теперь это всё осталось в прошлом.

«Если он говорит, что я потерялся как человек, то Александр потерялся как футболист. Он в футболе потерял многое, и все прекрасно знают почему», - заявил Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

После летнего перехода в «Арис» Александр Кокорин провёл 6 матчей, в которых забил 3 гола и отдал один голевой пас.