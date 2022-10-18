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Наингголан закурил на скамейке запасных во время матча

18 Октября 2022 • 11:55 Комментировать

Известный бельгийский полузащитник Раджа Наингголан, ныне выступающий у себя на родине за «Антверпен», угодил в скандальную ситуацию. Как информирует таблоид The Sun, хавбек курил на скамейке запасных во время поединка против «Стандарда» (0:3).

Руководство клуба было крайне недовольно поведением футболиста и отстранило его от первой команды. Раджа переведен в дублирующий состав «Антверпена».

34-летний полузащитник выступает за нынешний клуб с лета прошлого года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне на счету Раджи один забитый мяч и одна голевая передача в 12 матчах чемпионата Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Антверпен Раджа Наингголан
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