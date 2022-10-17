​Кокорин – в основе на «дерби Богов»

В понедельник вечером в чемпионате Кипра пройдёт «дерби Богов» - «Аполлон» против «Ариса». Российский нападающий Александр Кокорин выйдет на футбольное поле с первых минут.

Напомним, что Александр Кокорин стал игроком «Ариса» в последний день лета. Кипрский клуб арендовал футболиста у итальянской «Фиорентины» на сезон 2022/2023. С тех пор Кокорин провёл в чемпионате Кипра пять матчей. На счету 31-летнего игрока два гола и один результативный пас на партнёра.

«Арис» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Кипра. «Аполлон», в свою очередь, идёт вторым, имея в своём активе на два зачётных балла больше.