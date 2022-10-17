​Кокорин считает, что он самый богатый российский футболист

Александр Кокорин в новом выпуске программы на YouTube-канале Нобеля Арустамяна прокомментировал предположение о том, что среди российских футболистов он заработал больше всех.

«Думаю, это правда. Посчитать нетяжело, просто никто не знает премиальные», - сказал Кокорин.

«Чем я объясняю то, что я самый богатый футболист в России? Мне тяжело сказать. Клубы, куда я переходил, были готовы платить. Я не выпрашивал деньги – мне их давали. Да, где-то я переоценён, где-то были большие деньги. Но такие деньги были в России. Тогда было золотое время, сейчас такого нет. Мы попали в хорошее время», - высказался футболист.