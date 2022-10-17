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​Кокорин: «По ходу карьеры популярность мне только мешала»

17 Октября 2022 • 15:58 Комментировать

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин поделился своим мнением о популярности.

«Популярность была прикольной в самом начале, это было необычно. А со временем – огромный минус. Я бы вообще не хотел быть популярным. По ходу моей карьеры популярность только мешала. Мне вообще не нравится, когда меня узнают. Одни минусы», - сказал Кокорин, ставший гостем нового выпуска программы на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Отвечая на следующий вопрос, Кокорин сказал, что между деньгами и славой выбрал бы первое.

Напомним, что в конце лета Александр Кокорин перебрался из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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