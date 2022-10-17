​Кокорин рассказал, как сам искал себе клуб

Александр Кокорин ответил на вопрос, мог ли бы он оказаться в России перед переходом в «Арис».

«Да. «Торпедо»? Скажем так: я мог где угодно оказаться в России. К «Фиорентине» я начал обращаться уже тогда, когда начались вопросы о том, что меня могут не включить в заявку. Я сам пришёл и сказал: «У меня есть вариант, я хочу уйти».

Я мог и раньше в России оказаться, но я не хотел возвращаться. Я взвесил все «за» и «против», и понял, что я хочу играть там, где будут лучшие условия для жизни. Это и школа для ребёнка и так далее…

Были варианты в Турции и Венгрии. Это были варианты, которые я сам нашёл в социальной сети, через старых знакомых.

Я писал не агентам, а своим друзьям. Я понимал, где они находятся, в каких странах. Я писал: «Если есть вариант, скажите своим агентам, я готов уехать». С «Арисом» мне помог Кураньи. Владелец «Ариса» сам написал Кевину», - сказал Кокорин в программе для YouTube-канала Нобеля Арустамяна.