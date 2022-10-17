​Кокорин объяснил, почему выбрал «Арис»

В летнее трансферное окно Александр Кокорин перебрался в кипрский «Арис». В интервью для YouTube-канала Нобеля Арустамяна нападающий объяснил, почему выбрал именно этот клуб.

«Соскучился по нашей речи, всё прозрачно, всё, что обещали, быстро выполнили. Мне нужно было понять с местом жительства и понять, где я могу играть очень много. Здесь куча игр, здесь нет паузы на чемпионат мира, здесь нет паузы на Новый год. Играй, играй, играй в футбол, возвращайся и смотри дальше…» - сказал Кокорин.

«В этом году без Дубая на Новый год? Может, красную карточку получу специально», - сказал футболист со смехом.

«Мне комфортно жить там, где всегда солнце, и где есть море», - отметил игрок.